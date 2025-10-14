Solidarietà e prevenzione dell’epatite B in Uganda nel ricordo del Dr. Ciccorossi

Vaccini contro l’epatite B ai bambini africani nel nome di Pietro Ciccorossi, epatologo dell’Aoup prematuramente scomparso nel 2015. Si chiama “Against HBV” il progetto umanitario promosso dall’associazione sorta in suo nome consistente nel ridurre, con azioni sanitarie concrete sul posto, la trasmissione materno-infantile dell’infezione da virus dell’epatite in Africa, in particolare in Uganda.

Sotto l’egida di questo progetto sono appena rientrate dal St.Daniel Comboni Hospital di Kyamuhunga – situato in un’area rurale del sud-est dell’Uganda in cui l’infezione è endemica - Barbara Coco (epatologa dell’Unità operativa di Epatologia dell’Aoup), Francesca Ceccarelli (coordinatrice Tslb-tecnico-sanitaria di laboratorio biomedico - Officina Trasfusionale Area vasta nord ovest e Sezione dipartimentale Laboratorio Trapianti) e Francesca Meiners (Tslb - Unità operativa Professioni tecnico-sanitarie - Diagnostica di Laboratorio).

Durante la settimana di permanenza sono stati vaccinati i neonati e sono stati effettuati seminari educativi al personale sanitario. Le due tecniche di laboratorio hanno lavorato a fianco dei biologi ugandesi e, grazie alla generosità di tanti, sono stati donati all’ospedale 1.000 vaccini contro l’epatite B e 1.000 kit per effettuare il test HBsAg.

L’associazione Dottore Pietro Ciccorossi ha voluto ricordare così i 10 anni dalla sua scomparsa, contribuendo a un più ampio programma di supporto assistenziale multidisciplinare - coordinato dal cardiologo del CNR Alessandro Pingitore - con un progetto che racchiude in sé la vita professionale di Pietro e l’impegno di tutta l’Unità operativa di Epatologia nella ricerca e nella gestione delle epatiti virali e dell’epatite B, in particolare.

“La vaccinazione immediata dei bimbi appena nati – spiega Barbara Coco - è lo strumento più efficace per prevenire una malattia come l’epatite B che può causare cirrosi epatica e tumore del fegato. Il nostro progetto è in linea con il programma della WHO mirato all’eliminazione delle infezione da virus epatitici entro il 2030”.

Entusiaste ed emozionate anche le due Tslb Francesca Ceccarelli e Francesca Meiners, tornate cariche di idee per implementare la diagnostica di laboratorio del Comboni Hospital, contribuendo così a migliorare l’assistenza sanitaria del posto

Fonte: AOU Pisa