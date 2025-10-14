Toscana Rossa al 5%, Rifondazione: "Più di lega e 5stelle, la vera sorpresa di queste elezioni"

In Toscana si è dimostrato che l'alternativa al condociativismo del centro destra e centro sinistra non solo è necessaria ma possibile. Toscana Rossa ottiene un grande risultato, ben oltre le previsioni. Prendiamo più voti dei cinque stelle e della lega, ben più visibili grazie alle loro collocazioni, ben più di altre liste dove era collocato il PRC in altre elezioni regionali tenutesi nelle scorse settimane, ben più di 5 anni fa in Toscana. Toscana Rossa e quindi anche Rifondazione sono la vera novità politica di queste elezioni. Solo a causa di una legge eelettorale iniqua e anti democratica non riusciamo per pochissino ad eleggere, a differenza di altri che hanno preso meno voti, regalando così inoltre seggi alla destra. Dalla Toscana viene una grande lezione: coerenza, partecipazione, chiarezza nel proporre e praticare un alternativa, pagano. Un ringraziamento a Antonella Bundu, che tutto questo impegno e valori ha rappresentato al meglio spendendosi senza posa, a tutte le candidate e candidati, a tutte e tutti coloro che in pochissimo tempo hanno costruito e fatto vivere questa esperienza. E ora continuiamo a fare quello che diciamo: il 18 ottobre prossimo alla manifestazione Gkn.

Segreteria regionale Rifondazione Comunista toscana