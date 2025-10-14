Un incontro per scoprire i servizi sociali del territorio

Venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 17.00, presso il MMAB – Piazza Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino, si terrà l’incontro pubblico “Servizi sociali: istruzioni per l’uso”, un momento di approfondimento e dialogo aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Montelupo Fiorentino in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, nasce con l’obiettivo di far conoscere più da vicino i servizi sociali rivolti alle persone, alle famiglie e alle fasce più fragili della comunità.

Durante l’incontro interverranno:

• Franco Doni, Responsabile zona distretto Empoli - Valdarno inferiore e Direttore SdS Empolese Valdarno Valdelsa

• Denise Gagliardi, Responsabile servizio segretariato sociale e accesso

• Barbara Biagini, Responsabile servizio adulti e contrasto alla povertà

• Angela Santangelo, Assistente sociale – Servizio persone con disabilità

• Andrea Barani, Responsabile servizi per minori e famiglie

• Paola Fortini, Responsabile servizio persone anziane autosufficienti e non autosufficienti

L’appuntamento rappresenta un’occasione concreta per conoscere da vicino il funzionamento dei diversi servizi sociali, comprendere quali strumenti e opportunità sono a disposizione dei cittadini e come accedervi in modo semplice e diretto.

«Dal supporto alle famiglie, all'assistenza agli anziani, a tutti gli interventi in caso di criticità. I servizi sociali – spiega l’Assessora alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Montelupo, Stefania Fontanelli - sono un presidio sul territorio che garantiscono diritti e giustizia sociale, che si concretizza in interventi pratici in tutte le situazioni di fragilità.»

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0571 17653 oppure scrivere alla mail biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.