Use Computer Gross, coach Valentino: "Una vittoria importante per la nostra crescita"

Vincere divertendo. Più bella cosa non c’è, direbbe il famoso cantante davanti alla partita giocata sabato sera dall’Use Computer Gross contro il Don Bosco Torino. Senza esaltarsi più di troppo visto che non ce ne sarebbe motivo, coach Luca Valentino si gode una bella serata nella quale la squadra ha fatto vedere importanti passi in avanti. “Era importante conquistare i due punti – commenta il tecnico biancorosso – cercando di andare avanti con la costruzione del gruppo. Siamo scesi in campo con le facce giuste che dovremo continuare ad avere e che abbiamo continuato ad avere anche nelle fasi della gara nelle quali c’è stata qualche difficoltà. Ritmo, condivisone della palla ed amalgama di squadra sono gli aspetti che più mi sono piaciuti contro una squadra fisica come quella piemontese”.

E la difesa che ha concesso solo due punti nei primi otto minuti dell’ultimo tempino. “Siamo cresciuti nella parte difensiva ed è una cosa che dovremo fare sempre in questo campionato. Sapevamo di trovare una squadra con tanti punti nelle mani, fisicità anche a rimbalzo ed intensità e siamo stati bravi a contrastarli limitando anche le loro transizioni. In quella fase abbiamo trovato la fiducia per chiudere la partita”. Capitolo singoli. “Vorrei ricordare la prova difensiva di Cipriani che ha anche preso dieci rimbalzi. Anche tanto del lavoro che è stato poi fatto in attacco grazie alle nostre individualità nasce da qui, dall’aver difeso con grande intensità”. “Ora – conclude il tecnico – guardiamo avanti cercando di lavorare giorno per giorno per scendere in campo con qualche certezza anche piccola in più. Con Torino ci siamo riusciti e proseguiamo quindi nel nostro percorso”. La prima riprova domenica prossima quando è in programma la difficile trasferta di Cecina.