Vaccini anti Covid, tante richieste: si attendono nuove consegne nei prossimi giorni

Attualità Toscana
In tanti hanno deciso di vaccinarsi contro il Covid: un ottimo segnale che testimonia attenzione alla prevenzione, oltre ogni previsione. Dovendo però fare i conti con le dosi ad oggi arrivate dal Ministero e distribuite ai medici di medicina generale, ai pediatri e ai centri vaccinali delle Asl, in attesa di un nuova consegna le prenotazioni sul portale “Prenota vaccino” potrebbero subire qualche rallentamento: un problema che riguarda in particolare, al momento, i cittadini dell’Asl Toscana Centro.

Il portale è aperto dall’8 ottobre e la vaccinazione nei centri vaccinali partirà il 15 ottobre, rivolta ai soggetti fragili. Nei prossimi giorni sono attese nuove consegne di vaccini dal Ministero, il che consentirà di accrescere i posti prenotabili.

Dagli uffici dell’assessorato regionale al diritto alla salute ricordano che ci si può vaccinare contro il Covid, così come per l’influenza, presso gli studi dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, chi ha più di sessanta anni anche presso le farmacie che aderiscono alla campagna, oltre che nei centri vaccinali delle aziende sanitarie.

Fonte: Regione Toscana

