Il punto sulle elezioni regionali: appuntamento in diretta video con gonews.it

Eugenio Giani ha vinto le elezioni regionali battendo Alessandro Tomasi, la Toscana rimane al centrosinistra. È tempo di analisi del voto nella nostra regione e nell'Empolese Valdelsa.

Giovanni Mennillo, direttore di gonews.it, ne parlerà stasera (martedì 14 ottobre) dalle 19 alle 20 in un focus dedicato proprio alle regionali. In diretta dagli studi di Radio Lady, l'analisi sarà visibile sul canale Youtube di Gonews e sulla pagina Facebook di gonews.it. Saranno ospiti Emilio Chiorazzo e Marco Mainardi di Clebs.

Dalle 19 in poi il video in diretta della trasmissione sarà visibile anche in questo articolo nella parte in basso.