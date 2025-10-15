A Montopoli consiglio comunale aperto su Gaza con l’onorevole Arturo Scotto

Lunedì 20 ottobre alle ore 18 il Consiglio Comunale si riunirà in adunanza aperta in sala consiliare con il seguente ordine del giorno:

“GAZA: DAL GENOCIDIO AL CESSATE IL FUOCO DISCUSSIONE PUBBLICA E IMPEGNO COMUNE”

Interverrà l'onorevole Arturo Scotto, tornato di recente dalla missione sulla Global Sumud Flotilla. Sarà possibile seguire il consiglio anche in diretta streaming https://www.digital4democracy.com/seduteonline/montopolivaldarno/?fbclid=IwY2xjawNcZsBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBZVVhvMDF2cTRjaklEOFh4AR40MoEy45zvhrQTEqWgsTb_o78k4jJqNSlmuEoFvw0q6mygiRPZ3oh6SXjnOA_aem_cf0-4dZ69BuDQ2oBlG5KaQ

La cittadinanza e le associazioni sono invitate a partecipare.


