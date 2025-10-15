Assolto il giostraio accusato di omicidio stradale: rimorchio si staccò per barra arrugginita

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

È stato assolto dall’accusa di omicidio stradale il giostraio di 62 anni imputato per la morte di un automobilista di 63 anni, travolto da un rimorchio che si era staccato dal camion in via Perfetti Ricasoli la sera del 4 marzo 2024.

Secondo la ricostruzione, il rimorchio del camion guidato dall’uomo – residente in Toscana ma originario di Roma – si era sganciato mentre procedeva verso Firenze, colpendo un’auto che viaggiava nella direzione opposta, verso Sesto Fiorentino. L’impatto fu fatale per il conducente della vettura.

La procura aveva chiesto una condanna a un anno e due mesi di reclusione, sostenendo che il rimorchio fosse agganciato senza autorizzazione valida e con modalità non conformi agli standard di sicurezza. Tuttavia, il giudice ha accolto la tesi della difesa, secondo cui la barra di metallo che univa il carrello al camion si era spezzata per una corrosione interna, non visibile a causa dei numerosi strati di vernice.

L’imputato, difeso dall’avvocato Nicola Muncibì, aveva acquistato regolarmente la giostra e gli accessori per il trasporto, ottenendo l’idoneità al collaudo. I familiari della vittima non si erano costituiti parte civile, avendo già ricevuto un acconto sul risarcimento dall’assicurazione del veicolo.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
15 Ottobre 2025

Spaccata nel centro di Firenze: via tablet, contanti e un power bank. Arrestato un 34enne

La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 34 anni con l’accusa di furto aggravato, dopo una spaccata avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 ottobre in via [...]

Firenze
Cronaca
15 Ottobre 2025

Usa un'auto come base per lo spaccio: 24enne in manette

Un 24enne è stato arrestato per spaccio a Firenze. Lunedì 13 ottobre la polizia, assieme alla municipale, è intervenuta in via del Ferrone dove il giovane, di origini marocchine e [...]

Firenze
Cronaca
15 Ottobre 2025

Incendio in un condominio a Firenze, una persona in ospedale

Una persona è in ospedale dopo un incendio a Firenze. Ha preso fuoco lo scantinato di un condominio di tre piani tra via Cocchi e via Baldesi verso le 6.20 [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina