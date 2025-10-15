Attività estive, a San Miniato apre il bando per la richiesta di contributi per le famiglie

Pubblicato il bando per dare un sostegno alle famiglie con figli dai 3 ai 17 anni che hanno preso parte alle attività estive organizzate nel territorio comunale durante l’estate 2025. Grazie al finanziamento del Fondo per le politiche alla famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato infatti pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi economici a parziale rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a centri estivi, campi solari e attività ricreative svolte tra l’11 giugno e il 14 settembre 2025.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di alleggerire il carico economico delle famiglie e garantire l’accesso a esperienze educative e sociali fondamentali per la crescita dei bambini e dei ragazzi durante il periodo estivo.

Il contributo è destinato ai residenti nel Comune di San Miniato che abbiano iscritto i propri figli a un’attività estiva svolta nel territorio comunale e non abbiano già beneficiato di altri rimborsi pubblici per le attività dell’estate 2025. Possono fare domanda i genitori o i tutori di bambini e ragazzi nati tra il 2008 e il 2022 (cioè tra i 3 e i 17 anni compiuti), a patto che l’iscrizione all’attività e il pagamento della retta siano documentati.

Le richieste devono essere presentate esclusivamente online, tramite il Portale dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di San Miniato, dal 15 ottobre al 3 novembre 2025, utilizzando le credenziali digitali SPID o CIE. Per chi avesse difficoltà nella procedura online, è possibile richiedere assistenza scrivendo entro il 24 ottobre all’indirizzo e-mail ifrescura@comune.san-miniato.pi.it.

L’importo del rimborso varierà in base alla situazione economica del nucleo familiare, rilevata tramite l’attestazione ISEE minorenni in corso di validità (fino a 600 euro per famiglie con ISEE fino a 7.000 euro; fino a 450 euro per famiglie con ISEE compreso tra 7.000,01 e 22.000 euro e fino a 300 euro per famiglie con ISEE superiore a 22.000 euro, in questo caso, non è richiesta l’attestazione ISEE). In tutti i casi, il contributo non potrà superare l’importo effettivamente speso per almeno una settimana di attività.

"Con questo intervento – commenta l'assessore Matteo Squicciarini – diamo un segnale concreto di vicinanza alle famiglie e sosteniamo le opportunità educative per bambini e ragazzi anche al di fuori dell’ambito scolastico. Le attività estive non sono solo un momento di svago; sono una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e rappresentano un’esperienza preziosa di socialità, crescita e inclusione per tantissime bambine e tantissimi bambini, ogni anno. Il pubblico deve credere e sostenere queste attività e noi, come Comune, lo facciamo mettendo a disposizione i nostri servizi di trasporto e di refezione scolastica; questo contributo, è un altro elemento importante".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali e Giovanili, Sport e Associazionismo del Comune di San Miniato (Loggiati San Domenico n. 2, 0571 406740).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa