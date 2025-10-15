Il Tuttocuoio giocherà al Leporaia tutto il 2025-26

Dopo la gara casalinga con la Pisotiese di domenica scorsa, gli umori tra il Tuttocuoio e l'amministrazione comunale si sono distesi e i neroverdi, grazie all'asd Corazzano che ha in gestione il Leporaia, potranno disputare nell'impianto di Ponte a Egola tutte le gare del campionato 2025/2026. "Siamo felici che ci sia stata questa importante intesa tra il Tuttocuoio e l'asd Corazzano - dichiarano il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli e l'assessora allo sport Elena Maggiorelli -. L'impianto, grazie agli interventi che abbiamo realizzato, non ultima la tribuna ospiti, è pronto per poter accogliere le gare di serie D; inoltre, a breve, partirà anche un piccolo intervento sugli spogliatoi vecchi, grazie ai quali saranno nuovamente fruibili. Vogliamo dire grazie all'asd Corazzano che ha aperto l'impianto alla comunità, portando avanti esperienze inclusive e sociali e siamo felici che il Tuttocuoio ci abbia ripensato e sia tornato sui suoi passi, a dimostrazione del fatto che strappi e colpi di testa non servono mai in queste situazioni, occorre invece mettersi ad un tavolo con pazienza per affrontare e risolvere problemi concreti - e concludono -. Come amministrazione, nell'interesse della comunità, abbiamo sempre cercato di perseguire questa strada proprio per arrivare a un accordo, il Leporaia è uno dei migliori impianti del nostro comune, la cui gestione avviene tramite una convenzione, come facciamo per tutti gli altri impianti, e siamo felici di sapere che adesso la stagione dei neroverdi si disputerà di nuovo a Ponte a Egola".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa