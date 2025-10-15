Caso di virus West Nile a Livorno, disinfestazione urgente al parco Pertini

Un paziente è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno dopo essere risultato positivo al virus West Nile, un’infezione trasmessa dalla zanzara Culex. La segnalazione è arrivata dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, che ha immediatamente prescritto al Comune un intervento urgente di disinfestazione per motivi sanitari.

L’area interessata è quella del parco Sandro Pertini, in viale Carducci, dove questa sera a partire dalle 18 verrà effettuata la bonifica. Il parco, già in fase di chiusura, resterà interdetto al pubblico per le 24 ore successive, come stabilito dall’ordinanza sindacale emanata oggi.

