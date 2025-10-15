Unione Valdera, al via il censimento Istat 2025 dal 6 ottobre: coinvolti 5 comuni

Dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 si svolge il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni condotto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'ambito dei Censimenti

permanenti. Sul territorio dell'Unione Valdera, l'indagine quest'anno chiama a rispondere un campione di abitanti dei comuni di Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e

Pontedera.

A livello nazionale sono circa 1,5 milioni le famiglie e gli individui coinvolti in questa edizione che interessa complessivamente 2.533 Comuni italiani. Il Censimento permette di conoscere le

principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del

passato e degli altri Paesi. Le famiglie selezionate riceveranno una lettera informativa da ISTAT con le indicazioni sulla tipologia di indagine a cui sono chiamate a partecipare. Esistono due modalità di rilevazione: l'indagine "da Lista" e l'indagine "Areale L2", ciascuna con specifiche tempistiche e modalità di compilazione del questionario.

Per l'indagine da Lista, le famiglie campione possono compilare il questionario online dal 6 ottobre al 9 dicembre collegandosi all'indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario utilizzando

le credenziali contenute nella lettera ISTAT oppure tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica. Per l'indagine Areale L2, la compilazione online è disponibile dal 6 ottobre all'11 novembre all'indirizzo https://raccoltadati.istat.it/pop2025.

Chi preferisce ricevere assistenza può recarsi presso i Centri Comunali di Rilevazione presenti in tutti i comuni dell'Unione interessati e presso la sede dell'Unione Valdera, dove sarà possibile

compilare il questionario autonomamente utilizzando un pc con accesso a Internet o attraverso un'intervista condotta da un operatore comunale. Le famiglie possono inoltre avvalersi del

supporto informatico offerto presso i Punti Digitale Facile distribuiti su tutto il territorio, portando con sé la lettera informativa contenente le credenziali di accesso.

Dal 12 novembre al 23 dicembre, le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario online saranno contattate da un rilevatore per un'intervista telefonica o faccia a faccia. I rilevatori

sono riconoscibili da un tesserino con foto e timbro del Comune e la loro identità può essere verificata contattando il Numero Unico ISTAT 1510, gratuito da telefono fisso e mobile.

È importante sottolineare che partecipare al Censimento è un obbligo di legge previsto dal decreto legislativo. Le famiglie selezionate sono tenute a rispondere al questionario

indipendentemente dalla modalità scelta. La mancata partecipazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

I dati raccolti saranno trattati dall'ISTAT in forma anonima e diffusi esclusivamente in forma aggregata, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e utilizzati unicamente a fini statistici.

Il Censimento rappresenta l'unica rilevazione in grado di fornire dati aggiornati, accurati e rappresentativi di tutta la popolazione italiana, dal livello nazionale fino a quello comunale.

Fonte: Unione Valdera - Ufficio stampa