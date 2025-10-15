Che numeri per Boccaccesca 2025, Certaldo si conferma palcoscenico delle eccellenze enogastronomiche e artigianali

Per la sua 27esima edizione Boccaccesca raccoglie ed ottiene ottimi numeri; tantissimi i visitatori che durante i quattro giorni sono stati presenti a Certaldo ed hanno apprezzato l’iniziativa, che grazie ad un grande sforzo organizzativo è riuscita a collezionare numeri molto importanti, e anche superiori agli scorsi anni.

Boccaccesca si conferma una rassegna consolidata e apprezzata nella promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche ed artigianali del panorama nazionale.

Boccaccesca è stata caratterizzata da un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero, che hanno coinvolto Certaldo. La manifestazione ha registrato interesse e coinvolgimento, oltre che in termini di presenze fisiche, anche sui social riuscendo così ad attrarre anche un pubblico più giovane.

Grande successo per i classici banchi di Boccaccesca, con espositori provenienti da molte regioni italiane che hanno esposto i loro prodotti di eccellenza.

In Piazzetta Branca, invece, i cuochi si sono esibiti con i loro cooking show con un tema comune dedicato al Gemellaggio.

L’Enoteca di Boccaccesca si è confermata un palcoscenico per i grandi vini; che potevano essere degustati nel calice marcato Boccaccesca in un percorso itinerante tra ottime produzioni vinicole del territorio.

Importante anche la presenza dei gemellaggi del Comune di Certaldo che sono stati ospitati sulla terrazza Calindri; ed hanno rappresentato un viaggio enogastronomico alla scoperta di nuovi sapori.

Boccaccesca ha pensato anche ai bambini, a loro è stata dedicata la rassegna “Oggi cucino io”; dove, i bambini sono stata protagonisti con Sara Conforti, storica cuoca di Boccaccesca, che li ha coinvolti nella realizzazione della loro merenda.

ll Premio Boccaccesca è stato assegnato al Comune di Kanramachi gemellato con Certaldo 42 anni fa. Grazie al rapporto fraterno che si è sviluppato negli anni tra i due Comuni, possiamo dire che Certaldo è una presenza viva nel territorio di Kanramachi e nelle sue attività legate alla vita quotidiana.

“Boccaccesca ha collezionato, anche quest’anno, numeri da record e un apprezzamento da parte del pubblico che ci riempie di orgoglio, e ci spinge a lavorare al meglio per il futuro . – afferma Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione - Vedere le strade e piazze di Certaldo affollate di persone di ogni età ci ha fatto pensare che abbiamo lavorato ad un programma in grado di creare attrazione e coinvolgimento. Boccaccesca si conferma, ancora una volta, una vetrina privilegiata dei prodotti enogastronomici sempre con lo stesso entusiasmo e voglia di stupire. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione dell’iniziativa”.

“Questa 27esima edizione di Boccaccesca ha ottenuto risultati clamorosi ma non inaspettati, perché dietro all’organizzazione dell’iniziativa c’è uno sforzo organizzativo importante, per realizzare un programma che riesca ad attrarre e coinvolgere un pubblico vasto. – dichiara Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti Toscana – Siamo soddisfatti per il lavoro svolto, e soprattutto sono rimaste soddisfatte anche le attività che hanno preso parte a Boccaccesca in modo diretto ed indiretto; ed è importante sottolineare come l’ottima riuscita di eventi di questo tipo riescono a dare una spinta importante al comparto del commercio e del turismo del paesi del nostro territorio”.

"Grande soddisfazione per il risultato di pubblico ottenuto dalla 27° Boccaccesca - ha aggiunto il vicesindaco di Certaldo Simone Scardigli - Tanti cittadini e non solo sono saliti su nel Borgo a vivere a pieno questa chermesse del gusto e a tributare un grosso abbraccio alle comunità a noi gemellate. Suggello finale il premio Boccaccesca consegnato a Kanramachi in ricordo anche ad Alfiero Ciampolini che 42 anni fa ebbe l'intuizione di stringere questo meraviglioso patto di amicizia con il gli amici Giapponesi".

Per informazioni e aggiornamenti: pagina Facebook e Instagram Boccaccesca Certaldo.

