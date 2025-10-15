Colpi di pistola contro auto a Pisa, illesi i due occupanti. Indagano i carabinieri

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Momenti di paura all’alba a Pisa, dove tre colpi di pistola sono stati esplosi contro un’auto parcheggiata con due persone a bordo. L’episodio è avvenuto intorno alle 5.30 nei pressi della rotatoria di via Ponte a Piglieri, all’incrocio tra via Aurelia Nord e via Livornese, nel quartiere di Porta a Mare.

I proiettili sarebbero partiti da un’auto in transito che, subito dopo, si è allontanata a gran velocità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: a bordo c’erano un cittadino marocchino e un italiano, che hanno riportato solo un grande spavento.

Secondo quanto riferito ai carabinieri, i due avevano trascorso la serata in una discoteca della provincia, dove sarebbe avvenuto un litigio con due persone di nazionalità straniera. Gli investigatori stanno ora raccogliendo elementi e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
15 Ottobre 2025

Muore lo storico della filosofia antica Giuseppe Cambiano, insegnava alla Normale di Pisa

La Scuola Normale Superiore ricorda con profonda stima e commozione Giuseppe Cambiano, professore emerito di Storia della filosofia antica, scomparso ieri a Torino all’età di 84 anni. Studioso di straordinaria statura, [...]

Pisa
Cronaca
14 Ottobre 2025
Emanuele Scieri

Caso Scieri, definitive le condanne: 22 anni a Panella e 9 anni a Zabara

Dopo oltre venticinque anni, arriva la parola fine sul caso di Emanuele Scieri, l’allievo paracadutista siracusano morto il 13 agosto 1999 nella caserma “Gamerra” di Pisa, sede della Brigata Folgore. [...]

Pisa
Cronaca
12 Ottobre 2025

Sette denunce nell'ultima settimana in provincia di Pisa, 4 per guida sotto effetto di stupefacenti

Nell'ultima settimana i carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno denunciato sette persone, per guida in stato di alterazione o violazione delle misure di prevenzione. In particolare quattro persone, fermate [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina