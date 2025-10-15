Colpi di pistola contro auto a Pisa, illesi i due occupanti. Indagano i carabinieri

Momenti di paura all’alba a Pisa, dove tre colpi di pistola sono stati esplosi contro un’auto parcheggiata con due persone a bordo. L’episodio è avvenuto intorno alle 5.30 nei pressi della rotatoria di via Ponte a Piglieri, all’incrocio tra via Aurelia Nord e via Livornese, nel quartiere di Porta a Mare.

I proiettili sarebbero partiti da un’auto in transito che, subito dopo, si è allontanata a gran velocità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: a bordo c’erano un cittadino marocchino e un italiano, che hanno riportato solo un grande spavento.

Secondo quanto riferito ai carabinieri, i due avevano trascorso la serata in una discoteca della provincia, dove sarebbe avvenuto un litigio con due persone di nazionalità straniera. Gli investigatori stanno ora raccogliendo elementi e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

