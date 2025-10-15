Da Londra a Empoli, il coro della Francis Holland school in concerto alla chiesa di Santa Maria a Ripa

Germogli Ph 03/05/2007 Empoli Piazza della Chiesa di S.Maria a Ripa
Concerto alla chiesa di Santa Maria a Ripa a Empoli, con il coro della Francis Holland school. L'appuntamento è per martedì 21 ottobre, alle 18.45, dopo la messa. In programma musiche di Mozart, Vivaldi e molti altri compositori. Ingresso libero.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Empoli
Cultura
15 Ottobre 2025
Guerra e pace: alla Libri & Persone* Empoli una giornata di riflessioni a partire da Srebrenica e Gaza. Giovedì 16 ottobre alle 18.30 in via del Giglio, 53 Elvira Mujčić [...]
Empoli
Cultura
15 Ottobre 2025
Una stagione teatrale ricchissima quella che propone il Comune di Empoli con grandi interpreti, nuove produzioni, spettacoli per tutti i pubblici, con cinquanta date in cartellone. La stagione teatrale 2025-2026, per la [...]
Empoli
Attualità
10 Ottobre 2025
Ieri mattina il sindaco di Empoli e l'assessore alla Cultura hanno incontrato il direttore del Museo Novecento di Firenze, Sergio Risaliti, assieme al team che ha seguito il WONDERFUL! Art [...]
<< Indietro