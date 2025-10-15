Da Londra a Empoli, il coro della Francis Holland school in concerto alla chiesa di Santa Maria a Ripa

Germogli Ph 03/05/2007 Empoli Piazza della Chiesa di S.Maria a Ripa

Concerto alla chiesa di Santa Maria a Ripa a Empoli, con il coro della Francis Holland school. L'appuntamento è per martedì 21 ottobre, alle 18.45, dopo la messa. In programma musiche di Mozart, Vivaldi e molti altri compositori. Ingresso libero.

