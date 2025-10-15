Al via la decima edizione di 'Medici Cattolici in Piazza': visite specialistiche gratuite a San Miniato Basso

Oltre alle visite gratuite, verrà fatta la raccolta dei farmaci aperti ma non scaduti e degli occhiali sia da vista che da sole. Un aiuto concreto per chi ne ha bisogno
Domenica 19 ottobre prenderà il via la decima edizione di 'Medici Cattolici in Piazza', l’iniziativa che si svolgerà presso il Poliambulatorio della Misericordia di San Miniato Basso. I medici cattolici dell’associazione AMCI della Diocesi di San Miniato offriranno visite completamente gratuite a chiunque ne abbia bisogno, un servizio prezioso per la comunità, considerando che spesso le prestazioni sanitarie specialistiche comportano costi elevati.
Come ci tiene a ricordare il Dott. Sergio de Cesaris, presidente dell’AMCI della Diocesi di San Miniato: "Non tutti i medici che partecipano sono credenti, ma condividono lo stesso spirito: mettere le proprie competenze a disposizione di tutti, senza distinzione. Se avessimo avuto a disposizione più medici, avremmo potuto assistere ancora più persone".
Le prenotazioni per le visite partiranno alle 8.30 e saranno effettuate in presenza. Ogni partecipante potrà prenotare fino a due visite, così da permettere a più persone di usufruire del servizio. Le visite avranno inizio alle 8.45 e proseguiranno fino alle 12.30, coprendo diverse specializzazioni, dall’ecografia e ortopedia alla cardiologia, dalla nutrizione alla pneumologia, fino a controlli dell’udito, test psicologici per la prevenzione dell’Alzheimer, terapie del dolore e visite urologiche.
Durante l’iniziativa sarà inoltre possibile partecipare a una raccolta di farmaci aperti ma non scaduti, che saranno impacchettati e portati a Firenze all’Opera Missionaria Farmaci dell’arcivescovado, gestita da farmacisti volontari. Verranno raccolti anche occhiali da vista e da sole: "L’iniziativa, nata in collaborazione con il Lions Club - racconta de Cesaris -, permette di distribuire questi occhiali anche a chi ne ha bisogno in altre parti del mondo, come le case di riposo o paesi africani dove la protezione dal sole è fondamentale".
Un modo concreto per riciclare oggetti che non usiamo più, offrendo un aiuto reale a chi ne ha bisogno. La raccolta è aperta anche a chi non effettuerà le visite, e i farmaci possono essere donati tutto l’anno nelle farmacie. "Aiutiamo coloro che sono meno fortunati di noi", conclude de Cesaris.
