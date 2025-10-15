Al via la decima edizione di 'Medici Cattolici in Piazza': visite specialistiche gratuite a San Miniato Basso

Domenica 19 ottobre prenderà il via la decima edizione di 'Medici Cattolici in Piazza', l’iniziativa che si svolgerà presso il Poliambulatorio della Misericordia di San Miniato Basso. I medici cattolici dell’associazione AMCI della Diocesi di San Miniato offriranno visite completamente gratuite a chiunque ne abbia bisogno, un servizio prezioso per la comunità, considerando che spesso le prestazioni sanitarie specialistiche comportano costi elevati.

Come ci tiene a ricordare il Dott. Sergio de Cesaris, presidente dell’AMCI della Diocesi di San Miniato: "Non tutti i medici che partecipano sono credenti, ma condividono lo stesso spirito: mettere le proprie competenze a disposizione di tutti, senza distinzione. Se avessimo avuto a disposizione più medici, avremmo potuto assistere ancora più persone".

Le prenotazioni per le visite partiranno alle 8.30 e saranno effettuate in presenza. Ogni partecipante potrà prenotare fino a due visite, così da permettere a più persone di usufruire del servizio. Le visite avranno inizio alle 8.45 e proseguiranno fino alle 12.30, coprendo diverse specializzazioni, dall’ecografia e ortopedia alla cardiologia, dalla nutrizione alla pneumologia, fino a controlli dell’udito, test psicologici per la prevenzione dell’Alzheimer, terapie del dolore e visite urologiche.

Durante l’iniziativa sarà inoltre possibile partecipare a una raccolta di farmaci aperti ma non scaduti, che saranno impacchettati e portati a Firenze all’Opera Missionaria Farmaci dell’arcivescovado, gestita da farmacisti volontari. Verranno raccolti anche occhiali da vista e da sole: "L’iniziativa, nata in collaborazione con il Lions Club - racconta de Cesaris -, permette di distribuire questi occhiali anche a chi ne ha bisogno in altre parti del mondo, come le case di riposo o paesi africani dove la protezione dal sole è fondamentale".

Un modo concreto per riciclare oggetti che non usiamo più, offrendo un aiuto reale a chi ne ha bisogno. La raccolta è aperta anche a chi non effettuerà le visite, e i farmaci possono essere donati tutto l’anno nelle farmacie. "Aiutiamo coloro che sono meno fortunati di noi", conclude de Cesaris.

Guarda l'intervista al Dott. Sergio de Cesaris su Radio Lady