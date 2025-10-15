Elezioni, Giusti (PD Montespertoli): "Un risultato importante"

Il Partito democratico di Montespertoli ringrazia la cittadinanza che si è espressa in modo chiaro ieri nelle urne: alle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre il Pd locale ha raggiunto il 39% dei consensi (1981 voti), confermandosi il primo partito, e il presidente Eugenio Giani è stato riconfermato con il 56%:«È il frutto di un lavoro intenso in questa campagna elettorale per spiegare alla cittadinanza quanto il buon governo della Regione Toscana abbia inciso sulle trasformazioni in atto a Montespertoli, dai fondi regionali ottenuti per la messa in sicurezza delle frane alle risorse per la costruzione del nuovo edificio AUSL» commenta Giacomo Giusti, segretario del Pd Montespertoli, che aggiunge: «Ringrazio gli elettori che hanno premiato il lavoro del Pd e del centrosinistra, riconfermando Eugenio Giani. È un risultato importante, reso possibile da una mobilitazione che ha coinvolto i nostri iscritti e i nostri amministratori. Invitiamo tutte le forze politiche e noi per primi, invece, a riflettere sul dato dell’affluenza, che è migliore a Montespertoli rispetto alla media del territorio e alla media regionale, ma che è comunque bassa. Per parte nostra lavoreremo con ancora più determinazione, forti del risultato ottenuto, per portare le esigenze del territorio all’attenzione di un presidente che in questi anni è stato vicinissimo a Montespertoli, come si è visto dai voti espressi».

Premiato, infine, il risultato dei nostri candidati, che hanno superato il record di preferenze espresse nelle elezioni del 2020: Brenda Barnini si afferma con 918 preferenze, Giacomo Cucini si posizione secondo con 627 voti, a seguire Silvano Guerrini (43) e Daria Isolani (35).

«Sottolineo - aggiunge Giusti - il grande risultato ottenuto dai nostri candidati, che hanno superato qualsiasi record. L’affermazione della nostra capolista Brenda Barnini con 918 voti dimostra che è un punto di riferimento per questo territorio, e l’ottimo risultato di Giacomo Cucini dà prova della grande mobilitazione che ha coinvolto i nostri amministratori locali e i nostri iscritti. Siamo orgogliosi di aver contribuito all’ottimo risultato territoriale».

PD Empolese Valdelsa

