Elezioni regionali, Urso: "A Castelfiorentino Fratelli d'Italia punto di riferimento per il centrodestra"

Riceviamo e pubblichiamo di seguito il commento di Serena Urso, coordinatrice e consigliera comunale di Fratelli d’Italia Castelfiorentino, candidata alle elezioni regionali 2025 a sostegno di Alessandro Tomasi Presidente, sui risultati delle elezioni regionali nel territorio.

Le elezioni regionali appena concluse consegnano a Castelfiorentino un dato politico chiaro: Fratelli d’Italia cresce in modo solido e strutturale, confermandosi come punto di riferimento per tutto il centrodestra e per un numero sempre maggiore di cittadini.

Nel nostro Comune, il partito passa dal 7,58% delle regionali del 2020 al 20,66% delle regionali 2025, migliorando ulteriormente rispetto al 14,11% ottenuto alle amministrative del 2024 e risultando il primo partito della coalizione di centrodestra. Si tratta di un risultato importante, che non nasce dal caso ma da un lavoro quotidiano, fatto di presenza, ascolto e coerenza. Fratelli d’Italia a Castelfiorentino è oggi una comunità politica radicata e credibile, composta da dirigenti, consiglieri e attivisti che hanno saputo costruire un rapporto autentico con il territorio. Ogni iniziativa, ogni proposta e ogni battaglia condotta in Consiglio comunale è sempre stata animata dalla volontà di offrire soluzioni concrete ai cittadini, senza ricorrere a toni urlati o alla propaganda sterile che troppo spesso caratterizza la politica locale.

Nei prossimi mesi intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza, con una spinta rinnovata all’attività politica e con l’ingresso di nuovi esponenti locali che hanno scelto di aderire a Fratelli d’Italia riconoscendo la serietà, la correttezza e la qualità del lavoro svolto finora. È un segnale che conferma la bontà della strada intrapresa e la fiducia crescente di chi crede in una politica fatta di competenza, responsabilità e rispetto delle istituzioni.

Questa campagna elettorale per le regionali è stata intensa e appassionante. Abbiamo dato il massimo impegno a sostegno di Alessandro Tomasi, che ha saputo incarnare con forza e credibilità l’alternativa al governo regionale di centrosinistra. Resta naturalmente il rammarico per il risultato finale, che non ha premiato fino in fondo lo sforzo collettivo, e per il diverso impegno dimostrato da alcune componenti della coalizione, ma resta anche la consapevolezza di aver lavorato con determinazione e lealtà, guardando sempre all’interesse della Toscana e dei cittadini. Fratelli d’Italia, a Castelfiorentino come in tutta la regione, continuerà su questa strada: più radicamento, più presenza, più proposta. Perché solo con il lavoro costante e con la forza delle idee si costruisce, giorno dopo giorno, una classe dirigente all’altezza della fiducia dei cittadini.