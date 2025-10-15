Elvira Mujčić presenta il suo libro a Empoli

Guerra e pace: alla Libri & Persone* Empoli una giornata di riflessioni a partire da Srebrenica e Gaza. Giovedì 16 ottobre alle 18.30 in via del Giglio, 53 Elvira Mujčić presenta La stagione che non c’era (ed.Guanda). Che cosa accade quando il nazionalismo e il culto del passato si esasperano e si trasformano in violenza? Elvira Mujčić, che durante le guerre jugoslave era una bambina come Eliza, racconta i destini individuali attraverso cui si muove il destino di un Paese intero, animato dagli stessi sogni dei suoi protagonisti, che inevitabilmente si scontrano con la fine delle proprie utopie. L'incontro fa parte di , iniziativa della commissione pari opportunità del comune di Empoli.

Elvira Mujčić, è una scrittrice e traduttrice bosniaca naturalizzata italiana. Nata nel 1980 in Jugoslavia, oggi abita a Roma. Ha pubblicato i libri Al di là del caos. Cosa rimane dopo Srebrenica (2007), E se Fuad avesse avuto la dinamite? (2009), La lingua di Ana. Chi sei quando perdi radici e parole? (2012), Dieci prugne ai fascisti (2016), Consigli per essere un bravo immigrato (2019) e La buona condotta (2023).

Fonte: Ufficio stampa

