Ferrara (Azione) sulle regionali: "La Toscana sarà ostaggio dei ricatti politici?"

Le elezioni regionali hanno sancito un fatto politico di portata enorme: il Partito Democratico non dispone più, da solo, della maggioranza dei consiglieri in Regione Toscana. Per la prima volta dopo anni di maggioranze monocolori autosufficienti, il PD potrà governare solo grazie al sostegno costante delle altre forze di maggioranza, in particolare degli eletti nella lista cosiddetta “Riformista” (dove trovavano posto molti uomini di Matteo Renzi) e del Movimento 5 Stelle. Una situazione che, al di là dei numeri, apre una fase di grave incertezza per la Regione Toscana. Il presidente della Regione sarà inevitabilmente condizionato da equilibri fragili e compromessi continui, costretto a negoziare ogni scelta con alleati di volta in volta diversi e che hanno alle spalle idee di sviluppo per la nostra Regione che spesso sono diametralmente opposte.

Sorge spontanea una domanda: a quale prezzo verrà mantenuto il governo della Toscana? Azione Empoli evidenzia con preoccupazione che questa instabilità rischia di bloccare decisioni fondamentali per i cittadini, in particolare su infrastrutture, trasporti e sviluppo locale. Il nuovo esecutivo regionale rischia di diventare ricattabile e debole, più attento a salvaguardare equilibri di palazzo che a rispondere ai bisogni reali dei territori. Per questo, Azione Empoli chiede chiarezza e responsabilità: i Toscani meritano un governo stabile, competente e trasparente, non un gioco di potere fondato su accordi precari e compromessi al ribasso.

“La Toscana non può permettersi di rimandare ancora il proprio sviluppo – dichiara Luca Ferrara, segretario di Azione Empoli –. I cittadini e le attività produttive della nostra regione hanno bisogno di risposte rapide e concrete: serve un nuovo modo di fare politica, fatto di serietà, pragmatismo e rispetto per chi lavora e produce.” Azione Empoli ed Azione in Toscana continueranno a vigilare e a proporre soluzioni concrete, nell’interesse dei cittadini e di una Toscana che torni a essere motore di buon governo e innovazione.

Luca Ferrara per Empoli in Azione

