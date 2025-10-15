Furto alla Pubblica Assistenza di Fucecchio: danni e computer rubato. Operatore 'strappa' tablet da mani ladro

Furto stanotte alla Pubblica Assistenza di Fucecchio, l’ennesimo episodio ai danni delle associazioni di volontariato: solo la scorsa settimana, a Staffoli, erano state prese di mira Avis e Pubblica Assistenza.

Secondo quanto ricostruito, l’intruso è entrato intorno alle 3.30 di notte forzando una porta, presumibilmente con un cacciavite o un utensile di altra natura. All’interno della struttura, la videosorveglianza ha ripreso l’uomo mentre tentava di aprire due distributori automatici di caffè e snack, senza riuscirci. Durante il tentativo si è ferito, lasciando sangue sparso in tutta la sede.

Dopo aver forzato l’area della reception, l’uomo ha rovistato tra gli armadietti, trovando al massimo una trentina di euro. Salito al piano superiore, ha tentato di aprire altri mobili, danneggiandoli, e ha rubato alcuni oggetti e materiali di lavoro, tra cui un computer portatile utilizzato per le attività di formazione e un tablet del 118.

Il presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio, Luigi Checchi, lancia un appello alla cittadinanza per ritrovare il dispositivo: “Ci serve per poter continuare a fare corsi gratuiti, ci farebbe davvero comodo”.

Mentre il ladro agiva, è stato colto in flagrante da un operatore che si trovava in sede. Vedendo l’uomo con cappuccio bianco, l’aveva inizialmente scambiato per un volontario.

"Il malvivente è fuggito - racconta Checchi -, ma il volontario ha avuto i riflessi pronti ed è riuscito a recuperare un tablet che il ladro stava portando via". Il dispositivo è stato recuperato e sarà sottoposto a eventuali analisi scientifiche per risalire al DNA dell’autore.

I danni materiali non sono ancora quantificabili, ma si stimano in qualche migliaio di euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ai quali è stata sporta denuncia presso il comando di Fucecchio.

"Siamo profondamente dispiaciuti e colpiti per l’accaduto - affermano dall’associazione -. La Pubblica Assistenza esiste grazie all’impegno dei volontari e al sostegno della comunità, e vedere distrutto ciò che costruiamo ogni giorno con tanto sacrificio fa male. Ringraziamo le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento e tutti voi che ci state mostrando solidarietà. Continueremo la nostra missione con ancora più determinazione".

