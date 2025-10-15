Il concorrente Dario da San Miniato conquista la Ruota della Fortuna

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile
(Frame da Mediaset Infinity)

Il campione de La Scala ha stupito per giorni i telespettatori con le sue soluzioni al tabellone, tanto da diventare recordman del game show condotto da Gerry Scotti

Il campione che al momento ha vinto di più alla Ruota della Fortuna è di San Miniato. Si chiama Dario Basile, ha 32 anni, e negli ultimi giorni ha stupito telespettatrici e telespettatori del programma in onda ogni sera su Canale 5, accumulando nelle puntate oltre 220mila euro. Parola dopo parola, Basile ha completato i tabelloni battendo gli altri avversari, tanto da diventare recordman e conquistarsi un posto nell'olimpo dei campioni del quiz.

(Frame da Mediaset Infinity)

Professione contabile, laureato in storia contemporanea, sposato, il sanminiatese vive nella frazione de La Scala dove sicuramente dall'inizio della sua impresa alla Ruota della Fortuna, in molti la sera si sono sintonizzati dalle 20.30 per seguirlo al gioco. Entrato in gara dal 7 ottobre scorso, ad ogni serata si è aggiudicato premi e per questo il conduttore Gerry Scotti gli ha detto di essere la persona ad aver vinto di più nella storia dello show.

Una scalata a suon di soluzioni una lettera dopo l'altra che ieri sera, tra i giri della ruota, ha però riservato a Basile uno scacco matto: il concorrente toscano è stato infatti battuto da Marco da Ancona, il nuovo campione del game show.

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
14 Ottobre 2025

Il Club Soroptimist Valdarno Inferiore si allarga

Domenica 12 ottobre si è svolta la presentazione ufficiale di due nuove socie del Club SOROPTIMIST VALDARNO INFERIORE, con la rituale cerimonia della “SPILLATURA” svoltasi presso L’Antico Ristoro Le Colombaie [...]

San Miniato
Attualità
14 Ottobre 2025

Quando l’arte incontra il cinema: omaggio ai fratelli Taviani all’Orcio d’Oro di San Miniato

La mostra si inaugura all’Orcio d’oro di San Miniato, venerdì 17 ottobre alle 18 e 30, a cura del gruppo LavorareCamminare, artisti di fama, ognuno con un’importante carriera alle spalle. [...]

San Miniato
Attualità
13 Ottobre 2025

Balconevisi è pronto per la 47esima Sagra del tartufo Bianco e del Fungo

Tutto è pronto a Balconevisi, frazione di San Miniato (PI), per la 47esima Sagra del tartufo Bianco e del fungo: appuntamento sabato 18 e domenica 19 ottobre nella centralissima piazza [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina