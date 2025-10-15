Il concorrente Dario da San Miniato conquista la Ruota della Fortuna

Il campione che al momento ha vinto di più alla Ruota della Fortuna è di San Miniato. Si chiama Dario Basile, ha 32 anni, e negli ultimi giorni ha stupito telespettatrici e telespettatori del programma in onda ogni sera su Canale 5, accumulando nelle puntate oltre 220mila euro. Parola dopo parola, Basile ha completato i tabelloni battendo gli altri avversari, tanto da diventare recordman e conquistarsi un posto nell'olimpo dei campioni del quiz.

(Frame da Mediaset Infinity)

Professione contabile, laureato in storia contemporanea, sposato, il sanminiatese vive nella frazione de La Scala dove sicuramente dall'inizio della sua impresa alla Ruota della Fortuna, in molti la sera si sono sintonizzati dalle 20.30 per seguirlo al gioco. Entrato in gara dal 7 ottobre scorso, ad ogni serata si è aggiudicato premi e per questo il conduttore Gerry Scotti gli ha detto di essere la persona ad aver vinto di più nella storia dello show.

Una scalata a suon di soluzioni una lettera dopo l'altra che ieri sera, tra i giri della ruota, ha però riservato a Basile uno scacco matto: il concorrente toscano è stato infatti battuto da Marco da Ancona, il nuovo campione del game show.

