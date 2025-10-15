Incendio in un condominio a Firenze, una persona in ospedale

Cronaca Firenze
Una persona è in ospedale dopo un incendio a Firenze. Ha preso fuoco lo scantinato di un condominio di tre piani tra via Cocchi e via Baldesi verso le 6.20 di oggi, mercoledì 15 ottobre.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un'autoscala hanno evacuato due persone rimaste bloccate all'interno dell'appartamento, una dall'ultimo piano evacuata dall'esterno con l'autoscala, mentre l'altra dal piano sotto strada a causa dei fumi della combustione che si è originato nelle cantine che hanno invaso il vano scale.

Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di bonifica dei locali interrati. Una donna affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti.

