Incidente tra mezzi pesanti sulla A1 a Barberino del Mugello: conducente estratto dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti oggi alle 14:40 sul tratto autostradale A1 al km 258 in direzione Nord, a causa di un incidente che ha coinvolto alcuni mezzi pesanti.

Uno dei conducenti, rimasto bloccato all’interno del veicolo, è stato estratto dalla squadra dei Vigili del Fuoco e affidato al personale sanitario. A causa dell’incidente, la circolazione sull’autostrada è momentaneamente bloccata.