'L'avventura', a Fucecchio un percorso con Virgilio Sieni

Dal 27 ottobre al 1° novembre, Virgilio Sieni, danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei, torna al Museo Civico e Diocesano di Fucecchio con L’AVVENTURA, un percorso di trasmissione del gesto rivolto a tutte le cittadine e i cittadini, senza limiti di età o abilità, interessati a esplorare il linguaggio del corpo attraverso la pratica del movimento.

Realizzato con il patrocinio del Comune di Fucecchio, in collaborazione con il Museo Civico e Diocesano, il percorso si svolgerà dal 27 al 31 ottobre 2025 dalle 16.30 alle 18.30 e culminerà in una performance finale aperta al pubblico sabato 1° novembre 2025 alle ore 19.00

“Nel mondo di oggi – spiega Virgilio Sieni - la società entra nei nostri corpi, influenza le posture, determina atteggiamenti, ci scuote, a volte ci appare opprimente, altre volte apre spazi e vie di fuga, strade possibili da percorrere. L’esperienza del progetto L’avventura si ispira a questo slancio: all’ascolto del corpo, che esige il dialogo tra il vivente e la materia vivente, tra l’abitante e lo spazio che lo ospita. L’avventura assume il senso di un rito popolare, cittadino nel quale si accumulano e si rispettano le varie diversità. In questa forma d’incontro mediata dal rispetto dell’altro, ogni individuo, chiunque sia, è messo alla prova secondo le proprie possibilità viste come punto di partenza per inoltrarsi in nuovi incontri e scoperte: scoperta dell’altro, dell’arte, dell’ambiente”.

La partecipazione al progetto è gratuita su iscrizione.

La performance sarà anche occasione di “esperienza sul campo” dedicata ai partecipanti del progetto MIRANDO | Scuola abitare il museo, la prima Scuola dedicata allo studio della relazione tra il corpo e le opere d’arte, promossa dal Centro di Produzione della Danza Cango / Firenze e Fondazione CR Firenze.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

