Mercatino, laboratori, cultura e degustazioni: torna 'Fucecchio alta in festa'

Tra mercatino, laboratori, cultura e degustazioni, il centro storico alto di Fucecchio si appresta a vestirsi a festa. Domenica 19 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la manifestazione “Fucecchio alta in festa”, promossa dalla Pro Loco di Fucecchio con il patrocinio del Comune di Fucecchio.

A partire dalle ore 15, e fino alle 20, piazza Vittorio Veneto accoglierà tante iniziative per grandi e piccoli. Durante l'intero pomeriggio è in programma la 16° sagra del ciaccino, accompagnata dalla degustazione di birre locali, oltre al mercatino di arti e mestieri e a laboratori e animazione per bambini. Sarà inoltre presente uno spazio interamente dedicato alla biblioteca comunale “Indro Montanelli”, mentre il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio effettuerà un'apertura gratuita. Infine, dalle ore 16, al via il 3° mini torneo di burraco.

Per maggior informazioni è possibile contattare la Pro Loco al numero 0571242717.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Fucecchio (Marco Sabia:3490926982/m.sabia@comune.fucecchio.fi.it)

