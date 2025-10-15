Montemurlo in lutto, scomparso l’ex consigliere comunale Marco Saccenti

È scomparso Marco Saccenti, 74 anni, colpito da un malore improvviso lunedì scorso. Marco Saccenti era stato consigliere comunale nelle fila della Dc dal 1990 al 1995 con il sindaco Umberto Orlandi e quindi nel 1994 aveva fondato, insieme al consigliere Andrea Stanzani, il gruppo consiliare "18 aprile".

Saccenti era perito tessile, aveva una sua azienda ed aveva collaborato con tante imprese montemurlesi. All'inizio degli anni Novanta si era impegnato nell'Associazione Il Borgo della Rocca e si era dato da fare per il restauro dei quadri della Pieve di San Giovanni Decollato. Una persona buona, conosciutissima e ben voluta da tutti in paese. Durante l'alluvione si era dato da fare per portare il proprio aiuto e sostegno ai vicini che avevano avuto danni alle proprie abitazioni. Sempre negli anni Novanta, Marco Saccenti si era impegnato nella realizzazione del monumento al parco della Pace di Fornacelle agli aviatori del Lyra 35, scomparsi nell'incidente sul monte Javello l’8 gennaio 1992, tenendo i contatti con la 46esima brigata aerea di Pisa a cui appartenevano i militari. «Mi stringo in segno di cordoglio alla moglie di Marco, Alina Giusti, ex dipendente del Comune di Montemurlo, ai figli Giovanni e Riccardo. - dice il sindaco Simone Calama- Marco era una persona socievole e positiva e per questo amata da tutti. Una scomparsa che ci rattrista profondamente».

La salma è esposta nell’abitazione in via Montalese angolo via Mazzini. I funerali si svolgeranno oggi, 15 ottobre, ore 14.30 alla chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo.

