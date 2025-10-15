Ospedale di Pescia, salto tecnologico per le sale operatorie: ecco una nuova colonna videolaparoscopica

Sanità Pescia
Condividi su:
Leggi su mobile

Grazie a un importante investimento dell’Asl Toscana centro, le sale operatorie della Chirurgia Generale dell’ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia compiono un deciso balzo in avanti sotto il profilo tecnologico. Sono stati, infatti acquistati, una nuova colonna videolaparoscopica di ultima generazione dotata di tecnologia 3D e 4K – ICG, un letto operatorio altamente performante e una nuova lampada scialitica.

“La tecnologia di cui disponiamo oggi nel nostro nosocomio – spiega il dottor Francesco Feroci, direttore della Chirurgia Generale – è aggiornata al livello massimo disponibile su tutti i fronti in cui operiamo. La grande maggioranza degli interventi addominali viene ormai eseguita con tecnica mininvasiva laparoscopica. Il nuovo sistema di visione tridimensionale (3D) rappresenta un valore aggiunto fondamentale, consentendo al chirurgo un’azione più rapida, precisa e sicura”.

Attualmente, nel reparto di Chirurgia Generale, circa l’85% degli interventi che un tempo venivano eseguiti “a cielo aperto” avviene in laparoscopia, tecnica che permette minore invasività dell’intervento, riduzione del dolore post-operatorio e dell’uso di analgesici e tempi di ricovero e recupero significativamente più brevi.

Le applicazioni di questa tecnica sono numerose: interventi per patologie tumorali e non tumorali dell’apparato digerente (colon, retto, stomaco, intestino tenue), chirurgia ricostruttiva delle ernie iatali e della parete addominale, oltre a molteplici urgenze chirurgiche.

«Questa nuova apparecchiatura – aggiunge il dott. Feroci – con la sua visione 3D verrà utilizzata in sostituzione della precedente tecnologia 2D in un’ampia gamma di interventi delicati, permettendoci di garantire standard di efficacia e sicurezza ancora più elevati ai nostri pazienti».

“L’aggiornamento tecnologico – evidenzia la direttrice sanitaria di presidio, dott.ssa Giuditta Niccolai - contribuirà a far proseguire al meglio il lavoro del reparto di Chirurgia Generale, che da gennaio a settembre 2025 ha già eseguito oltre 1.100 interventi chirurgici, con un incremento del 27% rispetto allo stesso periodo del 2024 e del 30% rispetto al 2019, periodo pre-Covid. È aumentato in particolare il numero di interventi addominali maggiori per patologie colorettali. Inoltre, grazie alla collaborazione tra la SOC Chirurgia Generale, la SOC Anestesia e Rianimazione diretta dal dott. Filippo Bressan, le sale operatorie e i letti di degenza consentono di eseguire circa 30 interventi programmati ogni settimana, sabato compreso, oltre alle numerose urgenze provenienti dal pronto soccorso, garantendo la piena operatività 24 ore su 24, sette giorni su sette».

L’investimento complessivo è di oltre 300mila euro.

“La decisione – commenta il dottor Stefano Michelagnoli, direttore del dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche  – è frutto di un’attenta valutazione dei risultati raggiunti negli ultimi anni, sia in termini qualitativi che quantitativi. Oltre alla tecnologia, si investe anche sul personale: entro dicembre arriveranno due nuovi chirurghi, completando un organico che ci permetterà di incrementare ulteriormente l’attività”.

Fonte: Ausl Toscana Centro

Notizie correlate

Pescia
Attualità
11 Giugno 2025

Ospedale di Pescia, Ministero non concede deroga sul punto nascita

 Si è svolta oggi la conferenza dei Sindaci della Val di Nievole, un momento di confronto sui temi del territorio. In merito alla richiesta di deroga, a suo tempo avanzata [...]

Empoli
Sanità
30 Maggio 2025

Oltre 1.500 si rivolgono ai centri antifumo Asl TC: quasi 600 concludono il percorso di disassuefazione

1505 tabagisti si sono rivolti ai Centri Antifumo (Caf) dell’Azienda USL Toscana centro: 324 sono risultati astinenti dopo un anno e 598 hanno completato il percorso di disassuefazione. Sono i dati [...]

Empoli
Attualità
7 Febbraio 2025

Cardiologie Aperte a Firenze, Empoli, Prato Pistoia e Pescia: linea diretta con specialisti, consigli e visite gratuite

 "Anche quest'anno la nostra Azienda Sanitaria è lieta di aprire le porte alla cittadinanza partecipando in forze al tradizionale appuntamento "Cardiologie Aperte", promosso dalla Fondazione per il tuo Cuore ANMCO. [...]



Tutte le notizie di Pescia

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina