Partita sospesa per insulti a un arbitro 15enne al debutto: penalizzata società Under14

Cronaca Arezzo
Finisce con una sconfitta a tavolino (0-3) e un punto di penalizzazione la vicenda che ha coinvolto la Fortis Arezzo Under 14, ritiratasi dal campo durante il match di sabato scorso contro il Levane, valido per il campionato Giovanissimi B. L’incontro è stato interrotto dall’arbitro – un quindicenne al suo debutto ufficiale – dopo una serie di insulti provenienti dalle tribune e proteste di alcuni tesserati.

Il giudice sportivo ha accolto il referto dell’arbitro, che parla di “comportamento non corretto” nei confronti del giovane direttore di gara, applicando le sanzioni previste per l’abbandono del terreno di gioco.

A ricostruire l’episodio è l’allenatore della Fortis, Emanuele Tacchini: “Mi sono sentito a disagio, da allenatore e da genitore. Stavamo vincendo 1-0, ma ho deciso che non valeva la pena continuare. Era intollerabile”.

Il Levane ha replicato con una nota ufficiale, respingendo ogni accusa: “Smentiamo categoricamente la ricostruzione dei fatti e ci tuteleremo nelle sedi opportune”.
Non essendo emersi ulteriori elementi, il giudice sportivo non ha disposto altre sanzioni.

