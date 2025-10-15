Regionali, Baldini sul risultato della Lega: "Una Caporetto del generale Vannacci"

Continua a far parlare il risultato della Lega in Toscana, anche all'interno dello stesso partito, scivolato al terzo posto nella coalizione con il 4,4% rispetto al 21,78% alle scorse elezioni. Una "Caporetto del generale Vannacci" l'ha definita Massimiliano Baldini, consigliere regionale uscente della Lega che prese le distanze dalla "vannaccizzazione" non ricandidandosi. Ora, dopo che il Carroccio avrà un solo consigliere contro i nove del 2020, Baldini parla di una campagna elettorale "basata su volgarità, provocazioni becere e continui richiami nostalgici che niente hanno a che fare con l'identità del partito".

Un commento che arriva dopo malumori emersi già prima delle elezioni nei confronti della linea del vicesegretario federale e coordinatore della campagna elettorale in Toscana. Per Baldini è stato calpestato "un caposaldo della Lega, il rispetto per il concetto di militanza, di esperienza e di anzianità all'interno del movimento, permettendo al paladino della Xmas, incredibilmente assurto a vicesegretario nazionale poche settimane dopo essersi iscritto, ed ai suoi muscolari sodali, di azzerare la migliore classe dirigente espressa per impegno, contenuto e risultati sotto la guida di Matteo Salvini e Susanna Ceccardi, facendo occupare le candidature a personaggi spesso impresentabili, discussi, in alcun modo riconosciuti dalle comunità dove vivono". Sul futuro della Lega, per l'ex consigliere regionale "il generale deve essere immediatamente congedato dai ruoli di guida del partito" perché con i numeri delle regionali della Toscana il Carroccio "non elegge più nessuno a Roma" così come "nei consigli comunali che saranno a breve rinnovati nelle tornate elettorali del 2026".

