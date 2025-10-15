Scandicci, 66enne precipita dal primo piano durante le pulizie e perde la vita

Scandicci
La donna stava pulendo le tapparelle quando è avvenuto l’incidente. Inutili i tentativi di rianimazione

Una donna di 66 anni è deceduta questa mattina in via Alfredo Casella, a Scandicci, dopo essere precipitata dal primo piano dell’appartamento in cui viveva. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la donna stava pulendo le tapparelle quando è avvenuto l’incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Scandicci. Nonostante i tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato inutile. La salma è stata affidata ai familiari.

