Scooter contro un furgone in tangenziale a Livorno, muore 72enne

Un motociclista di 72 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Livorno, in direzione nord, circa cento metri prima dello svincolo per Livorno Centro. Lo scooter dell’uomo si è scontrato con un furgone; inutili i soccorsi della Misericordia di Antignano e dell’automedica dell’Asl Toscana Nord Ovest. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che sta ricostruendo la dinamica. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code e si è verificato anche un tamponamento tra più auto, con alcuni feriti non gravi.

