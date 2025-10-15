Non fa ricerca ma riceve fondi: sequestrati 800mila euro a azienda massese

La guardia di finanza di Massa ha eseguito un decreto di sequestro preventivo su denaro e beni per 800mila euro: il legale rappresentante di un'azienda di abbigliamento è stato denunciato. La cifra è considerata profitto del reato di indebito utilizzo, in compensazione, di crediti d'imposta finanziati col Pnrr nell'ambito della misura 'Transizione 4.0'.

La società avrebbe, dicono le fiamme gialle, "compensato debiti erariali dal 2017 al 2023 con crediti fiscali che sarebbero dovuti derivare sia da investimenti in beni da destinare a Ricerca&sviluppo sia da attività di formazione per il personale dipendente, corsi da farsi sulle tecnologie 4.0".

Ma i finanzieri hanno constatato che tutto questo non esisteva: i fondi non erano riconducibili ad attività qualificabili come Ricerca & sviluppo poiché i macchinari e le attrezzature acquistati non avevano le caratteristiche per la produzione di beni innovativi; inoltre la formazione a favore del proprio personale era di natura ordinaria anziché connotata dall'apprendimento nel settore delle tecnologie, come richiesto dalla misura specifica del Pnrr per la Transizione 4.0.

Notizie correlate