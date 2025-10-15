Si è sposata due volte senza aver mai divorziato: denunciata per bigamia

Cronaca Montecatini Terme
Si è sposata due volte senza aver mai divorziato dal primo marito: una donna di origini albanesi è stata denunciata per bigamia dalla polizia di Montecatini Terme.

La vicenda è emersa quando la donna, residente in Albania, ha presentato richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari presso il commissariato della città termale. Gli agenti hanno scoperto che lo scorso marzo si era unita in matrimonio con un connazionale residente a Montecatini, ma dai controlli è risultato che era già sposata dal 2004 con un cittadino italiano a Milano, senza che fosse mai stato pronunciato il divorzio.

Accertata la contemporanea esistenza dei due matrimoni, la polizia ha sospeso la pratica per il rilascio del permesso di soggiorno e deferito la donna all’autorità giudiziaria per il reato di bigamia.

