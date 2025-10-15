Spaccata nel centro di Firenze: via tablet, contanti e un power bank. Arrestato un 34enne

La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 34 anni con l’accusa di furto aggravato, dopo una spaccata avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 ottobre in via dei Servi, nel centro di Firenze.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un passante al numero unico di emergenza 112, che ha visto un uomo infrangere la vetrina di un negozio e introdursi all’interno. Gli agenti delle Volanti, intervenuti in pochi minuti, hanno trovato la vetrata rotta – probabilmente con l’utilizzo di un tombino – e i locali a soqquadro.

Durante le ricerche, i poliziotti hanno individuato una persona sospetta in piazza San Lorenzo. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato poco dopo. Nella sua disponibilità sono stati trovati circa 130 euro in contanti, un tablet e un power bank, oggetti risultati compatibili con quanto rubato dal negozio e poi restituiti al titolare.

Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato in Questura e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. È stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.

