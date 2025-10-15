Tentata aggressione a dottoressa all'ospedale Fucecchio, Asl e Comune: "Più illuminazione, videosorveglianza e presidio"

In relazione all'episodio denunciato da Forza Italia Fucecchio su una tentata aggressione ai danni di una dottoressa dell'ospedale di Fucecchio che sarebbe avvenuta lo scorso 24 settembre, l’Azienda sanitaria e il Comune precisano:

Esprimiamo vicinanza alla dottoressa per quanto accaduto e comprendendo lo stato di disagio e preoccupazione, ci siamo subito attivati per un incontro. Durante il colloquio, la Direzione sanitaria dell’ospedale ha ricordato alla dottoressa anche l’impegno attuale e passato che l’Azienda sanitaria ha profuso per garantire una maggiore sorveglianza degli spazi esterni. Le è stato spiegato che gli ascensori e le aree di parcheggio esterne sono collocate in area del Comune di Fucecchio e che massimo, continuerà ad essere l’impegno, insieme al Comune, per rendere l’attuale area di parcheggio esterna più illuminata, più sicura, e quindi raggiungibile in totale serenità da parte di chi termina il turno in orario notturno o serale. Al momento l’Azienda sanitaria non ha la possibilità di un parcheggio suo nelle pertinenze dell’ospedale di Fucecchio.

Da parte sua l’amministrazione comunale fucecchiese – tramite la sindaca Emma Donnini – aggiunge: “Siamo vicini alla dottoressa vittima di questo episodio e siamo al lavoro per potenziare il sistema di videosorveglianza; sin da subito ci siamo interfacciati con le forze dell’ordine per ottenere un maggior presidio dell’area”.

