Tentata aggressione a dottoressa all'ospedale Fucecchio, Asl e Comune: "Più illuminazione, videosorveglianza e presidio"

Cronaca Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

In relazione all'episodio denunciato da Forza Italia Fucecchio su una tentata aggressione ai danni di una dottoressa dell'ospedale di Fucecchio che sarebbe avvenuta lo scorso 24 settembre, l’Azienda sanitaria e il Comune precisano:

Esprimiamo vicinanza alla dottoressa per quanto accaduto e comprendendo lo stato di disagio e preoccupazione, ci siamo subito attivati per un incontro. Durante il colloquio, la Direzione sanitaria dell’ospedale ha ricordato alla dottoressa anche l’impegno attuale e passato che l’Azienda sanitaria ha profuso per garantire una maggiore sorveglianza degli spazi esterni. Le è stato spiegato che gli ascensori e le aree di parcheggio esterne sono collocate in area del Comune di Fucecchio e che massimo, continuerà ad essere l’impegno, insieme al Comune, per rendere l’attuale area di parcheggio esterna più illuminata, più sicura, e quindi raggiungibile in totale serenità da parte di chi termina il turno in orario notturno o serale.  Al momento l’Azienda sanitaria non ha la possibilità di un parcheggio suo nelle pertinenze dell’ospedale di Fucecchio.

Da parte sua l’amministrazione comunale fucecchiese – tramite la sindaca Emma Donnini – aggiunge: “Siamo vicini alla dottoressa vittima di questo episodio e siamo al lavoro per potenziare il sistema di videosorveglianza; sin da subito ci siamo interfacciati con le forze dell’ordine per ottenere un maggior presidio dell’area”.

Notizie correlate

Fucecchio
Cronaca
8 Ottobre 2025

Falchi colpiti da fucile tra Piana fiorentina e padule di Fucecchio, in cura al CeTRAS di Empoli

A meno di un mese dall'apertura della caccia purtroppo dobbiamo registrare due gravissimi atti di bracconaggio su specie protette in provincia di Firenze.  Un giovane falco di palude (Circus aeruginosus), [...]

Pontedera
Cronaca
8 Ottobre 2025

Veicolo in avaria, traffico bloccato sulla Fi-Pi-Li tra Pontedera e Pisa

Mattinata di disagi in Fi-Pi-Li a causa di un veicolo in avaria tra Pontedera Est e il bivio della Fi-Pi-Li Pisa-Livorno in direzione Mare. Intorno alle ore 8 si erano [...]

Fucecchio
Cronaca
7 Ottobre 2025

Incidente a Fucecchio, 21enne in ospedale con trauma cranico

Incidente nel primo pomeriggio sulla SP60 a Querce nel territorio comunale di Fucecchio. Un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo dell'auto su cui era a bordo per cause [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina