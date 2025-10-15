Torna a Empoli "Namasté", il festival tra benessere e spiritualità

Empoli si prepara ad accogliere una nuova edizione di NAMASTÉ – Esoteric & Wellness Festival, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 presso il Palazzo delle Esposizioni di Piazza Guido Guerra.

L’evento, organizzato da Aurea Eventi, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama del benessere olistico e della ricerca interiore, riunendo in un unico spazio operatori, artigiani, studiosi e appassionati di discipline spirituali ed esoteriche.

Il festival propone un percorso esperienziale che si articola in diverse aree tematiche. L’area olistica offrirà trattamenti, dimostrazioni e incontri dedicati all’armonia tra corpo e mente, mentre l’area esoterica accompagnerà i visitatori alla scoperta di antichi saperi, simboli e tradizioni legate al mistero e alla conoscenza di sé. A completare il programma, una mostra mercato di artigianato con oggetti, opere e prodotti ispirati al benessere e alla spiritualità.

Durante le due giornate si terranno inoltre conferenze, workshop e spettacoli che offriranno momenti di approfondimento, riflessione e intrattenimento, coinvolgendo ospiti e relatori provenienti da tutta Italia.

NAMASTÉ rappresenta un’occasione per fermarsi, riconnettersi con se stessi e riscoprire il valore dell’equilibrio interiore in un’atmosfera accogliente e ispirante.

Da non perdere l'occasione della promo per chi segue l'evento sui social: scrivendo un messaggio whatsapp al 3289666982 con la parola "Namasté" si riceve un buono da presentare in cassa per entrare con un cospicuo sconto, da 7 l'ingresso passa a 5€. Per ogni info in più basta guardare su facebook cliccando https://www.facebook.com/events/1308837540944407.

"Da anni oramai - dicono gli organizzatori di Aurea Eventi - riuniamo in molte location della Toscana il meglio del mondo dell'olistico, del benessere consapevole, dello yoga e dell'esoterico, con lo scopo di dare la possibilità a quante più persone possibili di riscoprirsi, mettersi in gioco, darsi una grande occasione. Ed è bello scoprire di volta in volta quanta ricchezza ci sia nelle persone che ci vengono a trovare, che sono tante e varie, inaspettate e piacevoli".

Date: 18–19 ottobre 2025

Luogo: Palazzo delle Esposizioni – Piazza Guido Guerra, Empoli

Programma completo: naturalmente-eventi.it/namaste-esoteric-festival

Informazioni: 328 966 6982

Fonte: Ufficio stampa