Torna l'appuntamento col Mercatale in Empoli

Prelibatezze autunnali sui banchi de “Il Mercatale in Empoli” con i marroni del Mugello con l’azienda agricola Fabio Conti e molto altro. Appuntamento sabato 18 ottobre 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella a Empoli, lato parco Mariambini. Solo prodotti genuini, locali e buoni davvero, il mercato agroalimentare empolese profuma di qualità.

Chi sono gli altri espositori? L'azienda agricola il Salceto di Antinori con lavanda e derivati di Rignano sull' Arno entra nella famiglia del Mercatale; ci sarà l’azienda agricola Proceva con la pasta; la Belvedere di Castelfiorentino con pasta di grani antichi e olio extravergine di oliva; e poi, i salumi, la carne di vitello, maiale, pollo e coniglio di Marco Macelleria.

Non mancheranno le verdure di stagione e la frutta con la mela ‘Francesca’ (una varietà antica di mela) dell'orto di Paglione di Certaldo; l’azienda agricola Fustolatico porterà vino e olio extra vergine di oliva; il pane di grani antichi, il sale, il pane ai 5 cereali e la schiacciata di Volterra, tutto a lievitazione naturale.

L’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado); l’immancabile parmigiano reggiano con la cooperativa agricola del Frignano; la fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva e infine, l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio, Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi, la Contadina con formaggi caprini e l’azienda agricola Luigina d'Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa