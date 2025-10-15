Un defibrillatore per la farmacia comunale di Montopoli a Capanne. È questo il regalo che la sezione cittadina dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha voluto fare all'intera comunità.

«È una grande emozione tenere tra le mani questo strumento – ha detto la sindaca Linda Vanni – un oggetto piccolo ma preziosissimo, capace di salvare delle vite umane. Un oggetto ancora più prezioso perché arriva da un'associazione del territorio, questo Dae è il simbolo del cuore, non soltanto inteso come organo vitale, è il cuore grande dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Montopoli, del suo presidente Rino Giglioli e dei tanti volontari e volontarie. Grazie, il vostro supporto è sempre esemplare. Grazie anche a tutto lo staff della nostra farmacia, all'amministratrice unica Olga Duranti e alla direttrice Annalisa Pacini».

Martedì pomeriggio il Dae, il defibrillatore semiautomatico, è stato consegnato alla farmacia Civitas di Capanne che fa parte di Farmarete. «La farmacia è un punto di riferimento importante per la collettività – ha detto il presidente dell'associazione Rino Giglioli – così abbiamo pensato di contribuire donando uno strumento che mancava».

Una prova ulteriore dell'impegno della sezione montopolese dell'Associazione nazionale Carabinieri che oltre a svolgere servizio d'ordine durante le manifestazioni è sempre presente nelle situazioni di emergenza e quando si tratta di promozione sociale.

Infine, grazie al corso in avvio alla Pubblica assistenza di Montopoli tutto il personale della farmacia ha seguito le lezioni per il funzionamento del dispositivo.

«Oggi è un giorno speciale – ha detto la direttrice Pacini - ricevere questo defibrillatore è segno della grande attenzione, dell'impegno e della dedizione che l'associazione ha nei confronti dei cittadini. Uno strumento importante che tutti noi speriamo di non dover mai utilizzare, ma che da oggi sarà qui, per noi è un segno di riconoscimento del ruolo che svolgiamo all'interno di questa comunità. Grazie infine all'amministrazione per il sostegno alle iniziative rivolte al benessere delle persone».

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa