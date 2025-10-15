Usa un'auto come base per lo spaccio: 24enne in manette

Firenze
Un 24enne è stato arrestato per spaccio a Firenze. Lunedì 13 ottobre la polizia, assieme alla municipale, è intervenuta in via del Ferrone dove il giovane, di origini marocchine e con precedenti, usava come deposito della droga alcune autovetture.

Gli operatori hanno notato l’uomo a bordo di uno scooter che, dopo aver arrestato la marcia, si è diretto verso l’ingresso di un parcheggio, raggiungendo una delle auto. Dopo aver aperto l’autovettura e averne controllato l’interno, il 24enne è immediatamente uscito e si è diretto di corsa verso lo scooter per poi allontanarsi frettolosamente.

Viste le circostanze, i poliziotti lo hanno inseguito fermandolo in via del Ronco Lungo. All’interno della tasca del giubbotto gli agenti hanno trovato una chiave di un’autovettura con un portachiavi riportante il numero di targa medesimo al veicolo sul quale è stato notato salire poco prima e nel portafoglio la somma di 300 euro circa. Estesi i controlli anche nell’auto sospetta, hanno trovato una busta di plastica con all’interno 30 panetti di hashish per un peso totale di circa 3 kg. Tutta la sostanza rinvenuta è stata analizzata e posta sotto sequestro.

