Vespa Rally 2025, Pontedera incorona i campioni europei

Dal 10 al 12 ottobre Pontedera è tornata ad essere la capitale europea della Vespa, accogliendo centinaia di partecipanti per l’ultima e decisiva tappa del Campionato Europeo di Vespa Rally 2025. Tre giorni intensi tra panorami toscani, prove di regolarità e momenti di autentica convivialità hanno decretato i vincitori dell’anno, celebrati domenica pomeriggio al Teatro Era in una cerimonia carica di emozione e orgoglio.

Una sfida di precisione e passione organizzata sotto l’egida del Vespa Club d’Italia e del Vespa World Club, da Vespa Club Pontedera, Vespa Club Rho e Motoclub Pontedera, con il patrocinio del Comune di Pontedera e di Pontedera Città dei Motori, che ha riunito appassionati da tutta Europa. Come da tradizione, non la velocità ma la precisione e la regolarità hanno deciso il podio: chilometri di navigazione su roadbook e prove cronometrate al decimo di secondo hanno messo alla prova abilità e concentrazione dei vespisti.

Dopo le tappe in Germania e Austria, Pontedera ha consegnato i verdetti finali del campionato. Nella classifica assoluta si è imposto Ott Gerhard del VC Hollabrunn (AT) con 33 punti, seguito da Both Hans Werner del VC Dusseldorf (DE) (30 punti) e Mangel Christian del VC Hollabrunn (25 punti), tutti protagonisti di una stagione di grande regolarità e precisione nelle tre prove continentali.

Le tre giornate hanno unito sport e scoperta del territorio: dalle colline di Buti e Calci fino ai borghi di Terricciola e Palaia, tra panorami, prove di regolarità e soste gastronomiche. Un successo anche di pubblico, con tantissimi appassionati accorsi al Village del Teatro Era per seguire le prove, ammirare le Vespa storiche e condividere la passione per un simbolo intramontabile.

“È stato un grande lavoro di squadra – commentano gli organizzatori – e vedere Pontedera accogliere così tanti vespisti da tutta Europa è la conferma che questo territorio ha nel DNA la Vespa e i suoi valori.”

Le immagini del weekend, affidate al regista Ivan Drudi, diventeranno presto un filmato ufficiale che racconterà la magia di questa edizione, visibile sui canali social del Vespa World Club e del Vespa Rally condiviso nei 65 Paesi membri.

Fonte: Ufficio stampa

