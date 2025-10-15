Vespa Rally 2025, Pontedera incorona i campioni europei

Attualità Motori
Condividi su:
Leggi su mobile

Dal 10 al 12 ottobre Pontedera è tornata ad essere la capitale europea della Vespa, accogliendo centinaia di partecipanti per l’ultima e decisiva tappa del Campionato Europeo di Vespa Rally 2025. Tre giorni intensi tra panorami toscani, prove di regolarità e momenti di autentica convivialità hanno decretato i vincitori dell’anno, celebrati domenica pomeriggio al Teatro Era in una cerimonia carica di emozione e orgoglio.

Una sfida di precisione e passione organizzata sotto l’egida del Vespa Club d’Italia e del Vespa World Club, da Vespa Club Pontedera, Vespa Club Rho e Motoclub Pontedera, con il patrocinio del Comune di Pontedera e di Pontedera Città dei Motori, che ha riunito appassionati da tutta Europa. Come da tradizione, non la velocità ma la precisione e la regolarità hanno deciso il podio: chilometri di navigazione su roadbook e prove cronometrate al decimo di secondo hanno messo alla prova abilità e concentrazione dei vespisti.

Dopo le tappe in Germania e Austria, Pontedera ha consegnato i verdetti finali del campionato. Nella classifica assoluta si è imposto Ott Gerhard del VC Hollabrunn (AT) con 33 punti, seguito da Both Hans Werner del VC Dusseldorf (DE) (30 punti) e Mangel Christian del VC Hollabrunn (25 punti), tutti protagonisti di una stagione di grande regolarità e precisione nelle tre prove continentali.

Le tre giornate hanno unito sport e scoperta del territorio: dalle colline di Buti e Calci fino ai borghi di Terricciola e Palaia, tra panorami, prove di regolarità e soste gastronomiche. Un successo anche di pubblico, con tantissimi appassionati accorsi al Village del Teatro Era per seguire le prove, ammirare le Vespa storiche e condividere la passione per un simbolo intramontabile.

“È stato un grande lavoro di squadra – commentano gli organizzatori – e vedere Pontedera accogliere così tanti vespisti da tutta Europa è la conferma che questo territorio ha nel DNA la Vespa e i suoi valori.”

Le immagini del weekend, affidate al regista Ivan Drudi, diventeranno presto un filmato ufficiale che racconterà la magia di questa edizione, visibile sui canali social del Vespa World Club e del Vespa Rally condiviso nei 65 Paesi membri.

 

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Motori
Attualità
23 Giugno 2025

MotoGp, dopo la gara il Mugello ha ballato con Federico Scavo

Il rombo dei motori ha lasciato spazio ai beat elettronici: subito dopo la premiazione dei piloti della MotoGP, il circuito del Mugello si è trasformato in una grande discoteca a [...]

Motori
Attualità
9 Dicembre 2024

Rally della Fettunta, Vittoria dei sancascianesi Alessandro La Ferla e Giacomo Matteuzzi

Vittoria scacciacrisi dei sancascianesi Alessandro La Ferla e Giacomo Matteuzzi su Skoda Fabia R5 Jag Sport griffata Gima al 45/o Rally della Fettunta 2024, autori di una gara da manuale, [...]

Empoli
Attualità
16 Agosto 2024

Giovanni Grasso, un empolese tra i grandi d' Europa: secondo posto nel FIA International Hill Climb Cup

Si conclude con un secondo posto assoluto nella classifica dedicata alle vetture turismo la stagione del pilota empolese, ideatore e anima del Grasso Racing Team, che ha raggiunto un traguardo [...]



Tutte le notizie di Motori

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina