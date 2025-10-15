Vestizione dei volontari per la Misericordia di Fucecchio

Attualità Fucecchio
In occasione della ricorrenza della festa religiosa della “Madonna di Piazza” patrona della Misericordia di Fucecchio, verrà celebrato domenica 19 ottobre 2025 a Fucecchio l’antico rito della “Vestizione dei volontari” dell’Arciconfraternita di Misericordia. Un’usanza che è stata riproposta dall'attuale Magistrato dopo che per diverso tempo non era stato più celebrato. La tradizione prevede che il governatore e gli altri componenti, aiutati da un confratello più anziano che funge da “padrino” indosseranno la veste che è quella comune a tutte le Misericordie che i confratelli indossavano oltre 700 anni fa quando nacque a Firenze la prima Misericordia, ossia una tunica nera cinta da un cordone anch’esso nero, al quale si appende la corona del Rosario (segno della devozione a Maria, madre di misericordia). La veste formata da una tunica ed un cappuccio entrambi di colore nero prende il nome di “buffa”. La vestizione rappresenta da sempre il rito di iniziazione per i nuovi volontari delle confraternite di Misericordia che segna il passaggio dal periodo di formazione a quello di membro effettivo. La cerimonia avrà luogo domenica alle ore 10.00 nella chiesa Collegiata di Fucecchio nel giorno della celebrazione della Madonna di Piazza. Al termine seguirà una breve processione in piazza Vittorio Veneto. Nel pomeriggio, i volontari della Misericordia saranno presenti con uno stand in piazza Vittorio Veneto durante lo svolgimento dell'evento “Fucecchio Alta in Festa” e forniranno tutte le informazioni necessarie a chi vorrà diventare volontario della Misericordia oppure semplicemente sostenere l’Associazione mediante la sottoscrizione della tessera associativa.

Fonte: Ufficio stampa

