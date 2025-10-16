'A day in the life', alla Casa del Popolo di Grassina la prima festa di tesseramento di Arci Firenze

Sabato 18 Ottobre, alla Casa del Popolo di Grassina, andrà in scena “A day in the life”, la prima festa di tesseramento di Arci Firenze. Dalle 19.30 a notte fonda, una serata di musica per lanciare la campagna di tesseramento Arci 2025/2026, in un luogo, il Sicurcaiv della CdP di Grassina, sempre più al centro del mondo della musica live per Firenze e provincia.

La prevendita della serata è andata sold-out, ma ci sarà comunque la possibilità di acquistare gli ultimi biglietti disponibili in cassa, presentandosi alle 19:00 alla casa del Popolo di Grassina.

LA LINE UP DELLA SERATA - La lineup sarà davvero incredibile. Giorgio Poi (in duo) sarà l’headliner della serata, reduce dal successo del tour estivo in Italia ed Europa con il suo nuovo album Schegge. A completare la lineup di questo concertone, tante tra le più belle realtà della scena musicale fiorentina, da Nervi a Lo Fi Le Fusa, da Lucido a Lazy Lazarus. I cambi palco saranno affidati alle esibizioni su un “second stage” targato Novaradio che vedrà anche la collaborazione con il format “Sette minuti“, che proporrà esibizioni in acustico di altri artisti locali come Cecco e Cipo, Ciulla, Nelea, Ilaria e Gionata.

I Dj set a chiusura della serata porteranno la firma di dj e collettivi che rappresentano ormai una sicurezza per la musica underground fiorentina, con Masneo, Gavinuttah e Numa Crew. Novaradio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze, si occuperà della presentazione dell'evento e della gestione del second stage con interviste in diretta agli artisti che si esibiranno.

TESSERAMENTO ARCI - Per accedere agli eventi è necessaria e obbligatoria la tessera ARCI. La quota sociale annuale è di 7€ per gli under 35 e di 13€ per gli over 35. La tessera 2025-2026 ha validità fino al 30.09.26 e ti dà accesso a tutti i Circoli Arci d’Italia.

Per evitare la fila scarica l’APP Arci ed effettua la procedura di pre-Iscrizione all'Arci. Seleziona “I Ciompi Arci APS” come Circolo, inserisci i tuoi dati, seleziona l’opzione “Versa la quota presso il Circolo” e passa a ritirare la tua tessera al Sicurcaiv – Casa del Popolo di Grassina la sera dell’evento. Si potrà pagare con contanti e carta di credito.

CENA - Sarà possibile cenare durante l’evento, dalle 19.30, grazie alle volontarie e ai volontari della Casa del Popolo di Grassina e di Arci Firenze.



Fonte: ARCI Firenze aps