A inaugurare l'anno dell'università popolare a Montopoli sarà un granduca

Sarà il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana a inaugurare l’anno accademico dell’università popolare Ignazio Donati di Montopoli. Sabato 18 ottobre alle 10.30 in Sala Pio XII si terrà un'intervista impossibile e oltre il tempo con sua altezza reale.

«L'obiettivo è quello di farsi raccontare direttamente dall’interessato gli atti importanti di governo che lui ha compiuto come Granduca, ma anche qualche cosa della sua vita privata – racconta il rettore dell’università Paolo Tinghi che sabato per l’occasione vestirà i panni di Pietro Leopoldo -».

Converseranno con lui, la sindaca Linda Vanni, Antonio Guicciardini Salini, Paolo Tinghi e l’editore Michele Quirici. Al termine il Granduca si tratterrà con gli intervenuti per un aperitivo.

L’Università Popolare Ignazio Donati è nata a inizio 2025 e in pochi mesi ha ottenuto l’iscrizione di oltre cento studenti. Il primo ottobre è iniziato l’anno accademico 2025-2026; composto da due quadrimestri il primo da ottobre a gennaio e il secondo da febbraio a maggio. L’impianto organizzativo sarà ancora basato su corsi tematici di base con incontri in presenza il mercoledì pomeriggio e poi su iniziative, come visite e partecipazione ed eventi, il sabato mattina. La novità di questo autunno sono i corsi di lingua inglese e spagnola. Nel primo quadrimestre si alterneranno due corsi diversi: continua il programma di storia dell’arte proponendo alcuni artisti della seconda metà del ‘400 fiorentino, ed è appena cominciato un corso elementare di storia della musica in collaborazione con l’Accademia della Musica di Pontedera. Nel secondo quadrimestre invece ci sarà un corso di base di letteratura italiana e un approfondimento legato al paesaggio e all’enogastronomia grazie all’accordo quadro stipulato con l’Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Agrarie.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa