A Montespertoli il progetto 'Magneti: unisci, crea, condividi' per l’inclusione sociale e la partecipazione

Il Comune di Montespertoli entra nel vivo di MAGNETI, progetto finanziato dal Programma Regionale FSE+ Toscana 2021-2027 con il contributo dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana. L’iniziativa punta a rafforzare la coesione sociale, contrastare il degrado urbano e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e ai gruppi più vulnerabili.

Il progetto si articola in tre fasi: una prima di analisi dei bisogni e creazione del Tavolo dell’Inclusione, una seconda dedicata all’attivazione di interventi di animazione, prevenzione e mediazione sociale, e una terza di monitoraggio e valutazione delle attività.

In questa fase iniziale è stato avviato un importante percorso di ascolto, attraverso la diffusione del questionario “Magneti”, rivolto a giovani, famiglie e gruppi a rischio di esclusione sociale. Il questionario è anonimo e ha l’obiettivo di raccogliere opinioni, esperienze e bisogni del territorio per trasformarli in azioni concrete nella fase successiva del progetto. Per partecipare: compila il questionario online. Parallelamente, l’Amministrazione comunale sta lavorando alla creazione del Tavolo dell’Inclusione, un nuovo spazio di confronto e co-progettazione che coinvolgerà cittadini, associazioni e realtà locali. Questo strumento servirà a individuare le priorità di intervento e a coordinare le azioni anche oltre la durata del progetto.

“Il progetto Magneti- dichiara l’Assessora alle Politiche giovanili Ottavia Viti- risponde a un bisogno del territorio di promuovere una partecipazione attiva e consapevole, soprattutto delle fasce più giovani e di creare degli spazi sicuri per la libera espressione e lo svago dei ragazzi e delle ragazze montespertolesi. Il progetto è già partito tramite la diffusione del questionario con cui vogliamo mappare con precisione i punti di forza e le carenze su cui poi andremo a intervenire nella seconda fase. Invito tutti e tutte a condividere il sondaggio e a rimanere aggiornati consultando i canali social e la pagina dedicata a Magneti sul sito del Comune”.

Nei prossimi mesi il progetto entrerà nella sua fase operativa con iniziative all’aperto, laboratori e attività di presidio sociale che animeranno il territorio e, durante l’inverno, troveranno casa anche presso la Biblioteca Comunale “Ernesto Balducci”.