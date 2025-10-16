Agricoltore muore mentre lavora il suo terreno nel Grossetano

Un uomo è deceduto schiacciato sotto il trattore, che si è ribaltato, mentre stava lavorando in un appezzamento di terreno di sua proprietà. EI fatti sono avvenuti nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre vicino a Montorgiali, nel comune di Scansano.
L'uomo, un agricoltore, è morto subito. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto salvarlo. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.
