Manifattura Tabacchi, sorgeranno nuovi appartamenti con prezzi da 4mila euro al m²

Entro il 2028 alla Manifattura Tabacchi ci saranno 110.000 metri quadri di spazi rinnovati. Nella struttura vicino alle Cascine di Firenze a breve arriveranno novità.

Una è il nuovo edificio chiamato Futura, spazio ad uso residenziale di nuova costruzione: entro il 2027 accoglierà 98 appartamenti da 50 metri quadri in su (con prezzi a partire da circa 4.000 euro al mq), distribuiti su nove piani. All'interno si troveranno palestra, deposito passeggini e biciclette, e perfino un'area per il lavaggio cani.

Nel 2026 invece prenderà il via un progetto di edilizia residenziale sociale, che metterà a disposizione 39 appartamenti per le giovani coppie e nuclei familiari svantaggiati. Previsti 12 anni di affitto a canone convenzionato secondo gli accordi territoriali in vigore; in seguito gli appartamenti saranno commercializzati, con la possibilità per gli inquilini residenti di riscattarli.

Alla Manifattura Tabacchi quest'anno è stata inaugurata Aparto, residenza per studenti da 520 posti letto, divisi tra 384 per lo student housing e 136 per l'ostello. Operativo il campus di Polimoda, così come la Factory. Ma anche le aree residenziali, tra cui gli appartamenti di 'Anilla' e 'Puro', già completati e abitati, e Synlab, con 4.000 mq di spazi. Ancora in fase di riqualificazione l'area degli appartamenti chiamata Zenit.

