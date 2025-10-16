Camion fuori strada, intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti sulla Strada Provinciale Vicarese a Vicopisano per il recupero di un autoarticolato. Un camion è finito fuori strada con le ruote in un fosso a lato della carreggiata.
I Vigili del Fuoco arrivati sul posto con l'ausilio dell'autogru sono riusciti a mettere in carreggiata il mezzo pesante scongiurando il ribaltamento dello stesso e ripristinando la viabilità. Sul posto Polizia Municipale.
