Camion fuori strada, intervengono i vigili del fuoco

Cronaca Vicopisano
I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti sulla Strada Provinciale Vicarese a Vicopisano per il recupero di un autoarticolato. Un camion è finito fuori strada con le ruote in un fosso a lato della carreggiata.

I Vigili del Fuoco arrivati sul posto con l'ausilio dell'autogru sono riusciti a mettere in carreggiata il mezzo pesante scongiurando il ribaltamento dello stesso e ripristinando la viabilità. Sul posto Polizia Municipale.

