Torna la cena di solidarietà degli Amici dell'Hospice Empoli: "Bene prezioso per la nostra comunità"

Un evento per sostenere l'Hospice di San Martino a Empoli. La data da segnare in calendario è venerdì 7 novembre con la nuova cena di solidarietà promossa dall'associazione Amici dell'Hospice Empoli, in programma come ormai da tradizione a Villa Sonnino a San Miniato. "È importante partecipare perché la solidarietà permette di promuovere il benessere individuale e collettivo, rafforza la comunità, crea un mondo equo e inclusivo che permette di sentirci parte di qualcosa di un po’ più grande del nostro quotidiano. Dà valore alle nostre esistenze".

Così Rossana Demi, presidente della onlus Amici dell'Hospice Empoli in onda su Radio Lady insieme alla tesoriera dell'associazione Valentina Ninci, per ricordare l'appuntamento solidale per finanziare i progetti dell'associazione all'interno della struttura.

La solidarietà "contribuisce a creare legami di fiducia e supporto reciproco". Come il legame ormai consolidato con gli affezionati dell'evento annuale, prosegue Demi: "È molto più di una semplice raccolta fondi: coinvolge persone unite da uno stesso ideale" a sostegno dell'associazione e a supporto delle cure palliative sul territorio. "L’Hospice San Martino è un bene prezioso per la nostra comunità" aggiunge la presidente, che in onda lancia un appello: "Manteniamolo e assicuriamoci che possa funzionare al meglio delle sue possibilità".

obbligatoria la prenotazione al 353 4252794

Con la raccolta saranno organizzati "corsi di formazione agli operatori, eventi informativi nei 15 comuni (della zona Empolese e Valdarno Inferiore) alla popolazione sulle attività svolte" oltre a progetti "per migliorare il soggiorno dei pazienti" spiega la tesoriera Ninci. Ad esempio "quest’anno abbiamo messo le zanzariere alle 15 stanze dell’hospice" a cui si aggiunge tra le altre cose una pedana per permettere alle sedie a rotelle e ai letti di essere portati fuori in giardino. "Il prossimo progetto che abbiamo è rifare il giardino, renderlo ancora più accogliente". Si tratta di "piccole migliorie" evidenzia la presidente, "l’importante è contribuire alla serenità di chi soggiorna in quel periodo particolare della vita". Ruolo svolto anche da volontarie e volontari, "l'attività è sempre rivolta alla persona e alla famiglia, che sono sempre centrali".

La cena sarà anche l'occasione per un momento di conoscenza dell'associazione, dell'hospice e delle cure palliative perché "molti saranno i nostri affezionati, ma molti saranno anche nuovi", frutto del passa parola della rete di sostenitori e degli stessi volontari, "portatori dei nostri valori".

Per partecipare alla cena solidale dell'associazione Amici dell'Hospice Empoli è obbligatoria la prenotazione

o scrivendo una mail all'indirizzo amici.hospice20@gmail.com

facebook: amicidellhospiceempoli

