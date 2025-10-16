Leggerissimo: "Cronache dall'Italia nascosta" di Ivan Carozzi

Come un tempo Italo Calvino raccoglieva le leggende popolari regionali o come Guido Piovene raccontava i cambiamenti dello Stivale girandolo in lungo e in largo, c'è chi oggi utilizza storie strampalate, commoventi, spassose, immaginifiche per raccontare il nostro paese. È Ivan Carozzi, scrittore e giornalista nato a Massa, che per Blackie Edizioni ha da poco dato alle stampe il meraviglioso "Cronache dall'Italia nascosta".

È un compendio di vicende, ma non è una raccolta di racconti o di saggi: è come se ogni brano fosse una finestra aperta su una realtà della nostra Italia che non conosciamo. Ogni storia riesce a farci pensare cose tipo "perché non ne sapevo nulla?". E quindi ci addentriamo in Abruzzo alla ricerca degli avi di Madonna, oppure in provincia di Siena per il vero Mulino Bianco, sulle Alpi con Mike Bongiorno che rischia l'assideramento, oppure in Friuli dall'uomo che ha dato il suo nome a Brazzaville in Congo.

In un tempo in cui l'Italia è preda del turismo di massa, "Cronache dall'Italia nascosta" è un volume che restituisce la bellezza e il mistero di posti dimenticati o sconosciuti, è un atlante divertito e divertente di una gigantesca provincia. È un libro che aiuta a respirare e che dà quella sensazione di piacere che si prova quando si esce da un ingorgo e si può guidare tranquillamente.

Titolo: Cronache dall'Italia nascosta

Autore: Ivan Carozzi

Casa editrice: Blackie Edizioni

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 264

Prezzo di copertina: 20 euro

Notizie correlate