Leggerissimo: "Cronache dall'Italia nascosta" di Ivan Carozzi

Cultura Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Come un tempo Italo Calvino raccoglieva le leggende popolari regionali o come Guido Piovene raccontava i cambiamenti dello Stivale girandolo in lungo e in largo, c'è chi oggi utilizza storie strampalate, commoventi, spassose, immaginifiche per raccontare il nostro paese. È Ivan Carozzi, scrittore e giornalista nato a Massa, che per Blackie Edizioni ha da poco dato alle stampe il meraviglioso "Cronache dall'Italia nascosta".

È un compendio di vicende, ma non è una raccolta di racconti o di saggi: è come se ogni brano fosse una finestra aperta su una realtà della nostra Italia che non conosciamo. Ogni storia riesce a farci pensare cose tipo "perché non ne sapevo nulla?". E quindi ci addentriamo in Abruzzo alla ricerca degli avi di Madonna, oppure in provincia di Siena per il vero Mulino Bianco, sulle Alpi con Mike Bongiorno che rischia l'assideramento, oppure in Friuli dall'uomo che ha dato il suo nome a Brazzaville in Congo.

In un tempo in cui l'Italia è preda del turismo di massa, "Cronache dall'Italia nascosta" è un volume che restituisce la bellezza e il mistero di posti dimenticati o sconosciuti, è un atlante divertito e divertente di una gigantesca provincia. È un libro che aiuta a respirare e che dà quella sensazione di piacere che si prova quando si esce da un ingorgo e si può guidare tranquillamente.

Titolo: Cronache dall'Italia nascosta
Autore: Ivan Carozzi
Casa editrice: Blackie Edizioni
Anno di pubblicazione: 2025 
Pagine: 264 
Prezzo di copertina: 20 euro

 

Notizie correlate

Toscana
Cultura
8 Ottobre 2025

Leggerissimo: "Tiri liberi" di Marco Dolcinelli

Il basket come metafora della vita, dell'amicizia, dell'amore. Marco Dolcinelli, autore veneto residente a Budapest, torna in libreria con un nuovo romanzo che si chiama 'Tiri liberi' ed è edito [...]

Toscana
Cultura
4 Ottobre 2025

La Bistecca alla Fiorentina: un accordo per promuovere il turismo enogastronomico in tutta la Toscana

Un nuovo importante accordo mira a rafforzare il ruolo della Bistecca alla Fiorentina come simbolo di attrattività turistica per l’intera regione. L’intesa verrà siglata tra l’Accademia della Fiorentina — associazione [...]

Toscana
Cultura
2 Ottobre 2025

Leggerissimo: "Affetti non desiderati" di Elena Rui

Non è facile trovare libri di racconti di alto livello, o meglio, in cui tutti i racconti sono su un livello piuttosto alto sia come stile che come contenuti. In [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina